Мясников назвал COVID-19 тренировкой перед апокалипсисом

https://static.news.ru/photo/9ea3ef4c-f766-11ea-80ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущий Александр Мясников заявил, что COVID-19 не так страшен. Он напомнил, что человечество с коронавирусом уже сталкивалось прежде.

COVID не дотягивает до апокалипсиса. COVID скорее для нас тренировочный бой. Ты ещё не выступаешь, а просто на ринге со спарринг-партнёром тренируешься, — отметил эксперт в эфире телеканала «Россия 1».

Доктор считает, что будет более опасная эпидемия. Пять лет назад он уже писал в своей книге о том, что люди должны бояться инфекций, а не инфарктов.

Может быть смертность до 30–35%. И никакие карантины не остановят, например, птичий грипп, — предостерёг Мясников.

Он обратил внимание на то, что из-за коронавируса скончались около 900 тыс человек, несмотря на то, что у врачей были наработки с первой эпидемии COVID, которая была в 2002 году.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. В августе в ВОЗ назвали коронавирус одним из самых сложных вызовов для медицины.

За минувшие сутки российские врачи выписали 5605 пациентов по выздоровлении от COVID-19. Выявлено по всей стране за минувшие 24 часа 5529 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день COVID-19 диагностирован у 1 073 849 человек. За весь период зафиксировано 18 785 летальных исходов, выздоровело 884 305 человек.

Как писал NEWS.ru, специалисты ожидают повышения заболеваемости коронавирусом в России в ноябре 2020 года. По словам замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, определить, на какой срок вакцина от коронавируса способна защитить человека от заражения, можно будет как раз через два месяца.