IT-специалистам стало проще получить ВНЖ в России МВД России облегчило трудоустройство и ВНЖ для иностранных IT-специалистов и членов их семей

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Иностранных IT-специалистов в России наделят привилегиями в виде упрощенного трудоустройства и получения вида на жительство, передает пресс-служба МВД. Эти меры будут распространяться в том числе и на членов семьи сотрудника.

Для иностранных граждан, являющихся специалистами в сфере информационных технологий, упрощена процедура трудоустройства и получения вида на жительство в Российской Федерации. <...> Для получения вида на жительство ИT-специалисту, а также членам его семьи необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по избранному месту постоянного проживания, — передает пресс-служба полиции.

Срок рассмотрения заявления о выдаче вида на жительство в Российской Федерации составляет три месяца, уточнили в МВД. В числе родственников специалиста могут значиться родители, супруги, дети, дети супругов, бабушки, дедушки и внуки. В том числе мера распространяется на супруга родителя релоканта, даже если он не является ему родственником.

В январе по инициативе Минэкономразвития упростили получение ВНЖ для иностранных инвесторов. Для этого иностранцы должны будут в течение трех лет до подачи заявления вложить минимум 15 млн рублей в социально значимые региональные проекты или инвестировать в российскую компанию 30 млн рублей.