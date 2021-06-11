МВД предложили создать единую с Центробанком базу киберпреступников

https://static.news.ru/photo/2060947c-6a23-11e9-93a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Министрество внутренних дел заинтересовалось идеей создания общей базы с данными по всем киберпреступлениям в России. Как пишет ТАСС, её могут создать совместно с Центробанком на фоне увеличившегося числа подобных преступлений.

Профильное подразделение центрального аппарата МВД России заинтересовано в создании единой базы по киберпреступлениям, — сообщил пресс-центр МВД.

Говорить о деталях такой базы пока рано, считают в ведомстве. Детальные комментарии будут позже.

В Минфине ранее высказывались, что система будет очень полезна для систематизации и формированию статистики киберпреступлений. Она позволит эффективнее оценивать методы борьбы со злоумышленниками. Крупнейшие банки положительно относятся к мозданию единой базы данных киберпреступлений. За высказались в «Сбере», банке «Открытие», Росбанке, Почта банке и прочих.

Ранее начальник главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры Андрей Некрасов заявил, что масштаб киберпреступности начал представлять угрозу национальной безопасности России.