МВД предложили создать единую с Центробанком базу киберпреступников

Министрество внутренних дел заинтересовалось идеей создания общей базы с данными по всем киберпреступлениям в России. Как пишет ТАСС, её могут создать совместно с Центробанком на фоне увеличившегося числа подобных преступлений.
Профильное подразделение центрального аппарата МВД России заинтересовано в создании единой базы по киберпреступлениям, — сообщил пресс-центр МВД.
Говорить о деталях такой базы пока рано, считают в ведомстве. Детальные комментарии будут позже.
В Минфине ранее высказывались, что система будет очень полезна для систематизации и формированию статистики киберпреступлений. Она позволит эффективнее оценивать методы борьбы со злоумышленниками. Крупнейшие банки положительно относятся к мозданию единой базы данных киберпреступлений. За высказались в «Сбере», банке «Открытие», Росбанке, Почта банке и прочих.
Ранее начальник главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры Андрей Некрасов заявил, что масштаб киберпреступности начал представлять угрозу национальной безопасности России.