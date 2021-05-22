Киберпреступность объявили угрозой нацбезопасности РФ

https://static.news.ru/photo/62790e94-bc3c-11eb-b05c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начальник главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры Андрей Некрасов заявил, что масштаб киберпреступности начал представлять угрозу национальной безопасности России, сообщает ТАСС.

За последние годы число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, возросло до масштабов, позволяющих говорить о них как об угрозе национальной безопасности, — подчеркнул прокурор.

Он добавил, что в 2020 году негативная тенденция усилилась, общее количество киберпреступлений составило 510,3 тысячи, рост превысил 73%. Раскрыть удаётся только четверть подобных преступлений, отметил Некрасов. По его словам, наибольший прирост киберпреступлений отмечается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Ранее стало известно, что порядка 70% мошенничеств, зарегистрированных в I квартале текущего года, совершены при помощи Интернета или мобильного телефона. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ. Второй самый распространённый способ отъёма денег — использование мобильной связи и SIP-телефонии.