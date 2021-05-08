В МВД назвали самые распространённые способы мошенничества

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Порядка 70% мошенничеств, зарегистрированных в первом квартале текущего года, совершены при помощи Интернета или мобильного телефона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Основным и наиболее опасным способом, используемым злоумышленниками, является хищение денежных средств с банковских счетов граждан путём направления в банки распоряжений о перечислении денежных средств на счета, подконтрольные преступникам, — сообщили в МВД.

Второй самый распространённый способ отъёма денег — использование мобильной связи и SIP-телефонии. Мошенники звонят потенциальным жертвам, выпытывают у них конфиденциальную информацию, а затем через систему дистанционного банковского обслуживания похищают хранящиеся на счетах суммы. Во всех других случаях преступники побуждают потерпевших к самостоятельному совершению действий по переводу денежных средств.

По данным Генпрокуратуры, в России за первый квартал было зарегистрировано более 85 тысяч различных мошенничеств, почти 70% из них совершены посредством Интернета или телефона. Кратный рост киберпреступлений зафиксирован в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тульской областях, Дагестане и Ингушетии.

Ранее директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков назвал типичные сценарии телефонных мошенников. По его словам, злоумышленники получают номера телефонов граждан при помощи утечек и взломов сайтов различных интернет-магазинов.

Эксперт сообщил, что мошенников часто распознаёт программа «Анти-Спам». В ином случае следует обратить внимание на речь — в основном мошенники говорят по заготовленным скриптам. Они пытаются выдать себя за сотрудников финансовой организации и под предлогом якобы взломанного личного кабинета выясняют у жертвы CVC-код, или PIN, или пароль из СМС. Однако настоящие работники банка знают все данные пользователя и никогда не уточняют подобные сведения.