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МВД намерено оснастить автомобили ДПС мигалками с функцией видеонаблюдения

07:46, 15 августа 2021
МВД намерено оснастить автомобили ДПС мигалками с функцией видеонаблюдения Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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МВД России изучает возможность оснащения автомобилей Госавтоинспекции приспособлением, которое позволит вести видеозапись и делать фотографии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Соответствующее исследование специалисты проводят сейчас в Научном центре безопасности дорожного движения МВД.

В ходе этого исследования изучается возможность оснащения патрульного автомобиля Госавтоинспекции светосигнальной балкой с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации, — рассказал собеседник агентства.

Оборудование автомобилей ДПС новыми функциями объясняется необходимостью в транспортном потоке выявлять проблемных водителей и находить машины, которые числятся в угоне.

Ранее стало известно, что Государственная инспекция безопасности дорожного движения может быть расформирована. Соответствующие обсуждения идут в кулуарах ведомства. Инсайдеры в региональных управлениях ГИБДД утверждают, что реформа неизбежна, но указывают — полного уничтожения структуры, скорее всего, не случится.

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