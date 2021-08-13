МВД намерено оснастить автомобили ДПС мигалками с функцией видеонаблюдения
Евгений Бугров
Евгений Бугров
07:46, 15 августа 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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МВД России изучает возможность оснащения автомобилей Госавтоинспекции приспособлением, которое позволит вести видеозапись и делать фотографии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Соответствующее исследование специалисты проводят сейчас в Научном центре безопасности дорожного движения МВД.
В ходе этого исследования изучается возможность оснащения патрульного автомобиля Госавтоинспекции светосигнальной балкой с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации, — рассказал собеседник агентства.
Оборудование автомобилей ДПС новыми функциями объясняется необходимостью в транспортном потоке выявлять проблемных водителей и находить машины, которые числятся в угоне.
Ранее стало известно, что Государственная инспекция безопасности дорожного движения может быть расформирована. Соответствующие обсуждения идут в кулуарах ведомства. Инсайдеры в региональных управлениях ГИБДД утверждают, что реформа неизбежна, но указывают — полного уничтожения структуры, скорее всего, не случится.