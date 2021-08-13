МВД намерено оснастить автомобили ДПС мигалками с функцией видеонаблюдения

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Вакцинация работников в Москве идёт плохо по трём основным причинам: сезон отпусков, учёт сотрудников с медотводом и несоответствие среднесписочной численности сотрудников с данными по компании. Такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные РИА Новости.

Председатель совета «Опоры России» в Москве Дмитрий Несветов отметил, что проблемы с вакцинацией, по существу, не изменились. Может получиться так, что в среднесписочном составе, допустим, десять сотрудников, из них два...