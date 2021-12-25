Мурашко заявил о снижении эффективности «Cпутника V» против «омикрона»

Эффективность «Спутника V» против «омикрона» немного снизилась, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко по итогам поездки российских специалистов в ЮАР. При этом, согласно исследованиям, при ревакцинации препарат по-прежнему даёт защиту от нового штамма коронавируса, передаёт ТАСС.

Он также отметил, что все тесты для диагностики коронавируса определяют «омикрон»-штамм.

Все тесты для диагностики коронавируса определяют новый штамм вируса «омикрон», — сказал он.

Мурашко призвал начинать лечиться от коронавируса как можно раньше. По его словам, как правило, пациенты с коронавирусом обращаются за помощью к врачу только на шестой-седьмой день болезни, а надо на третий-четвёртый, которые являются ключевыми для обеспечения положительных исходов. Позднее у пациентов развивается острая фаза течения болезни, когда оказание медпомощи становится крайне затруднительным, добавил глава ведомства.

Ранее Мурашко сообщил, что в стране есть «незавозные» случаи заболевания «омикроном». Их зафиксировали российские врачи. По его словам, специалисты ведут мониторинг, поэтому все случаи быстро фиксируются и локализуются.

По последним данным, «омикрон» обнаружен уже в 106 странах. По данным Всемирной организации здравоохранения, новый штамм распространяется быстрее других вариаций коронавируса, даже в странах с высоким уровнем иммунитета у населения.