Мурашко объяснил правила вакцинации для учителей и врачей

Вакцинация от коронавируса нового типа COVID-19 для педагогов, медицинских работников и других представителей будет добровольной. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.
Как сообщает ТАСС, глава ведомства особо подчеркнул, что решение о даче согласия на прививку от коронавируса они могут принимать добровольно.
Обязательная вакцинация не обсуждалась и не обсуждается, — цитирует его агентство.
Отмечается, что среди медперсонала зреет скандал с угрозой массовых забастовок в связи с тем, что отказ от вакцинации от коронавируса может лишить медиков стимулирующих выплат за работу с пациентами, заражёнными коронавирусом.
Как писал NEWS.ru, 45,6% россиян не собираются делать прививку от COVID-19. Ещё 18,6% планируют подождать до следующего года и принять решение позже, следует из опроса, проведённого дирекцией по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ.