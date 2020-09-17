Мурашко объяснил правила вакцинации для учителей и врачей

https://static.news.ru/photo/21647652-f85e-11ea-a42f-fa163e074e61_660.jpg Фото: minzdravru/vk.com

Вакцинация от коронавируса нового типа COVID-19 для педагогов, медицинских работников и других представителей будет добровольной. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Как сообщает ТАСС, глава ведомства особо подчеркнул, что решение о даче согласия на прививку от коронавируса они могут принимать добровольно.

Обязательная вакцинация не обсуждалась и не обсуждается, — цитирует его агентство.

Отмечается, что среди медперсонала зреет скандал с угрозой массовых забастовок в связи с тем, что отказ от вакцинации от коронавируса может лишить медиков стимулирующих выплат за работу с пациентами, заражёнными коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, 45,6% россиян не собираются делать прививку от COVID-19. Ещё 18,6% планируют подождать до следующего года и принять решение позже, следует из опроса, проведённого дирекцией по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ.