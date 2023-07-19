«Мумия портит карму России»: кто и почему хотел уничтожить Мавзолей Ленина Саркофаг с телом советского лидера пытались поджечь, разбить, взорвать. А однажды его облили святой водой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве у Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади задержали мужчину с коктейлем Молотова. Им оказался 37-летний житель Читы Константин Стачуков, который пытался поджечь здание накануне своего дня рождения. Злоумышленник не смог объяснить полиции мотивы поступка. Это не первая попытка уничтожения Мавзолея. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Кто пытался поджечь Мавзолей

18 июля житель Читы Константин Стачуков бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону Мавзолея. Разбившись о брусчатку, она загорелась, но огонь быстро потушили.

Сотрудники полиции задержали мужчину. Сообщается, что он вел себя неадекватно, оказал сопротивление представителям правоохранительных органов. В отношении Стачукова завели дело о неповиновении сотрудникам полиции. По факту случившегося проводится проверка.

Два месяца назад Стачукова уже задерживали за неадекватное поведение и направляли на лечение в психиатрическую клинику. Об этом сообщал канал SHOT.

«При себе у него было две пол-литровые бутылки с бензином, зачем — пояснить не смог. Мужчину доставили в отделение, там ему стало плохо. Полицейские вызвали скорую, медикам пришлось госпитализировать проблемного гостя столицы. Уже в больнице медики диагностировали у него психическое расстройство, вызванное воздействием ядов или химикатов», — говорилось в сообщении.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто хотел расстрелять тело Ленина

Первое покушение на тело Ленина произошло через 10 лет после того, как его поместили в Мавзолей. Работник совхоза «Прогресс» Митрофан Никитин 19 марта 1934 года приехал в Москву и сразу же отправился на Красную площадь.

Мужчина планировал расстрелять забальзамированное тело, поэтому взял с собой револьвер. Ему удалось попасть в зал, где лежал Ленин. Никитин выхватил пистолет и успел произвести два выстрела, но оба раза промахнулся. Посетители Мавзолея попытались самостоятельно задержать мужчину, после чего он покончил с собой.

Позже нашли дневники рабочего: он критиковал социализм, который «очень много бедствия принесет народу». Также он отмечал, что «еще много миллионов погибнет от коммунизма, от этой химеры, абсурда».

Фото: РИА Новости Очередь в Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве, 09.03.1936

Как пытались разрушить саркофаг Ленина

В 1957 году москвич по фамилии Романов попытался облить саркофаг Владимира Ленина чернилами. Во время экскурсии в Мавзолей мужчина неожиданно выхватил бутылку, однако охранники быстро его задержали.

Спустя два года другой посетитель Мавзолея метнул в стеклянный саркофаг вождя молоток. На стекле образовалась огромная трещина, но оно выдержало. Мужчину тоже задержали, вскоре выяснилось, что у него проблемы с психикой.

В июле 1960 года уроженец Киргизии Минибаев во время посещения Мавзолея неожиданно вскочил на постамент и ударом ноги смог разбить саркофаг. В результате осколки стекла осыпались на лицо забальзамированного Ленина. Над правой бровью образовался глубокий разрез длиной в сантиметр.

Минибаев был задержан. На допросах мужчина признался, что не один год вынашивал идею «покушения» на мумию Ленина. Вскоре Минибаева поместили в психиатрическую лечебницу, а Мавзолей закрыли на реконструкцию на три месяца. Именно тогда инженерам была поставлена задача изготовить пуленепробиваемое стекло.

Через год после Минибаева женщина по фамилии Смирнова также попробовала разбить саркофаг. Она начала громко ругаться в адрес вождя, после чего плюнула в него и кинула в стекло камень.

В 1962 году пенсионер из подмосковного Павловского Посада по фамилии Лютиков тоже бросил в саркофаг с Лениным булыжник. По его словам, он долго планировал акцию. В 1966-м житель Краснодарского края по фамилии Ватинцев бросил в стекло кувалду, но оно не разбилось.

Всех троих злоумышленников — Смирнову, Лютикова и Ватинцева — психиатры признали невменяемыми.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сколько раз пытались взорвать тело Ленина

В сентябре 1967 года у входа в Мавзолей прогремел взрыв — его осуществил житель Литвы по фамилии Крысанов. После этого внутри установили новые приборы и аппаратуру для управления инженерными системами. Были заменены около 12 тысяч мраморных блоков и укреплены все конструкции. На саркофаге установили специальное бронированное стекло, которое обеспечивает защиту от пуль и взрывчатки.

Но попытки уничтожить тело Ленина продолжились. 1 сентября 1973 года вместе с многочисленными группами школьников в Мавзолей проник злоумышленник по фамилии Саврасов. Он подошел к саркофагу и привел в действие самодельную бомбу. Три человека погибли, ранения получили несколько школьников и солдат Кремлевского полка. Сам саркофаг остался цел.

Зачем Мавзолей облили святой водой

Попытки повредить тело Ленина повторялись и позднее. Например, весной 2010 года житель Подмосковья Сергей Капрецов сумел забраться на трибуну Мавзолея, откуда стал призывать к захоронению тела и сносу усыпальницы. Полиция задержала Капрецова. Мужчина заявил, что «мумия антихриста портит карму России, именно поэтому ее необходимо ликвидировать».

В начале 2015 года активисты арт-группы «Синие всадники» окропили Мавзолей святой водой и прокричали: «Встань и иди!» После этого перформанса они оказались в отделении полиции.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В марте 2019 года неизвестный мужчина облил здание Мавзолея оливковым маслом. При этом он выкрикивал, обращаясь к Ленину: «Вставай, вставай!»

В 2010 году столичные полицейские задержали мужчину, который бросил в Мавзолей Ленина рулон туалетной бумаги и брошюру «Практические советы хозяину и хозяйке». После задержания мужчина был госпитализирован в психиатрическую клинику.

Читайте также

Песков не стал комментировать просьбу Зюганова не драпировать Мавзолей

Правозащитник сравнил Мавзолей Ленина с языческим идолом

Милонов предложил снести Мавзолей Ленина и кататься там на коньках

Макаревич: Мавзолей должен просто стоять