Житель Москвы пытался ворваться в Мавзолей, чтобы Ленин отмолил ему грехи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве душевнобольной мужчина пытался заявиться в Мавзолей с целью увидеть тело Владимира Ленина, сообщает MK.RU со ссылкой на источник. По его словам, мертвый революционер должен отмолить его грехи.

Как рассказал собеседник издания, 28-летнего мужчину не пустили на территорию Мавзолея. Вскоре он был госпитализирован в психиатрическую больницу имени Алексеева.

9 марта из этой лечебницы вышел 61-летний житель Москвы Владимир Кизик, Спустя сутки его арестовали на два месяца после того, как он толкнул подростка под поезд метро. В столичной прокуратуре отметили, что мужчина будет находиться в следственном изоляторе до 9 мая.

Инцидент произошел на станции метро «Киевская». Мужчина толкнул ребенка под приближающийся поезд, но мальчик остался жив. Какого-либо конфликта перед происшествием не происходило, уверяют очевидцы.

Обвиняемый 61-летний мужчина дал признательные показания. Он не смог объяснить, почему так поступил, и сказал, что сам не понимает зачем. Главврач больницы имени Алексеева, где лечили подозреваемого, Георгий Костюк заявил, что начата внутренняя проверка по всем этапам терапии. 10 марта сотрудники УСКР по Москве изъяли всю медицинскую документацию на виновника ЧП.