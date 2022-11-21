Лидер движения «За вынос Ленина» осужден за реабилитацию нацизма Координатор оргкомитета «За вынос Ленина» получил три года колонии за реабилитацию нацизма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский городской суд

Московский городской суд вынес приговор координатору оргкомитета «За вынос Ленина» Михаилу Налимову — он получил три года колонии, передает ТАСС. Общественника признали виновным в реабилитации нацизма.

Суд признал виновным Налимова М. А. по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные с помощью интернета») и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы, — сказали в суде.

В обвинительном заключении сказано, что Налимов размещал в соцсетях изображения с символами Дня Победы, включая георгиевскую ленту, и пририсовывал к ним пентаграммы.

Отмечается, что Налимов является сторонником консервативно-монархических взглядов и православного фундаментализма и полагает, что власть в Российской Федерации находится в руках сатанистов, а символы Победы связаны с культом Сатаны.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Красноярска, подозреваемого в реабилитации нацизма. По данным следствия, в октябре 2020-го и в апреле — сентябре 2021 года подозреваемый оставлял комментарии в одной из социальных сетей, где положительно отзывался о действиях гитлеровской армии и «отрицал факт победы русского народа в Великой Отечественной войне».