Песков не стал комментировать просьбу Зюганова не драпировать мавзолей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о письме главы КПРФ Геннадия Зюганова российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой не драпировать Мавзолей Ленина на День Победы 9 мая, сообщает РИА Новости. Отмечается, что ежегодно перед началом парада Победы мавзолей закрывают фанерными сооружениями. Партия каждый год призывает этого не делать.

Мне ничего не известно об этом письме, я не знаю ничего о нём, — сказал представитель Кремля.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал возникающие в обществе споры о захоронении тела Ленина. Он попросил не «болтать на эту тему», чтобы не провоцировать «ещё один конфликт», потому что Россию «и так окружили горячими точками», а решение о помещении тела Ленина в мавзолей было принято не только государственными органами, но и всем народом.

Зампредседателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) в январе текущего года заявил, что Красную площадь в Москве следует освободить от захоронений советских военных и политических деятелей, а также убрать из мавзолея тело Владимира Ленина. Присутствие мемориального кладбища там, где проходят массовые гулянья, кощунственно по отношению к тем, кто там похоронен, считает он.