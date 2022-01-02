В Госдуме призвали освободить Красную площадь от могил лидеров СССР

Красную площадь в Москве следует освободить от захоронений советских военных и политических деятелей, а также убрать из мавзолея тело Владимира Ленина. Присутствие мемориального кладбища там, где проходят массовые гуляния, кощунственно по отношению к тем, кто там похоронен. Об этом заявил зампредседателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), сообщает РИА Новости.

Всё это (захоронения лидеров СССР. — NEWS.ru) возможно, но не на Красной площади, потому что это кощунственно, не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов... Давно уже Красная площадь должна быть освобождена от этого комплекса захоронений, — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что все, кто похоронен у Кремлёвской стены, должны «наконец-то найти свой покой со всеми необходимыми атрибутами».

На Красной площади рядом с мавзолеем Ленина похоронены Иосиф Сталин, Феликс Дзержинский, Михаил Калинин, Семён Будённый, Михаил Суслов, Леонид Брежнев и другие советские деятели. Кроме того, в 20–30-е годы XX века там хоронили иностранных коммунистов, в числе которых Клара Цеткин, Джон Рид.

Ранее сообщалось, что адвокат правнука Иосифа Сталина Селима Бенсаада обратился к коменданту Кремля с просьбой об эксгумации тела Сталина. Пресс-атташе правнука советского лидера пояснил, что тот хочет исполнить волю деда и перезахоронить его на Новодевичьем кладбище.