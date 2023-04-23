В Москве закроют мавзолей Ленина Мавзолей Ленина закроют до 15 мая из-за подготовки ко Дню Победы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

С 23 апреля по 15 мая в Москве будут закрыты мавзолей Ленина на Красной площади и некрополь у Кремлевской стены. Об этом сообщила Федеральная служба охраны (ФСО). Прекращение доступа к объектам связано с подготовкой и празднованием Дня Победы.

В связи с подготовкой и проведением в Московском Кремле и на прилегающей к нему территории праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, допуск граждан в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 23 апреля по 15 мая 2023 года производиться не будет, — рассказали в пресс-службе ФСО.

Также в сообщении отмечается, что 7 марта до 13:00 и 9 марта в течение всего дня для посещения будет закрыт Кремль.

Ранее собщалось, что в Москве душевнобольной мужчина пытался заявиться в Мавзолей с целью увидеть тело Владимира Ленина. По словам мужчины, мертвый революционер должен был отмолить его грехи.

Также в ночь на 6 февраля житель Москвы попытался выкрасть тело Ленина из Мавзолея на Красной площади. Подозрительного посетителя заметили и задержали правоохранители. Приехавшая на место происшествия бригада скорой помощи поставила мужчине психиатрический диагноз.