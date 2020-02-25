В московских поликлиниках будет доступна бесплатная диагностика шести видов онкологических заболеваний: рака лёгких, молочной железы, предстательной железы, шейки матки и колоректального рака. Пройти её можно будет 29 февраля с 9:00 до 16:00.
Как
Кроме того, в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии бесплатно проверят родинки и пигментные новообразования кожи. Для этого необходима предварительная запись по телефону: +7 (499) 558-58-28.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число раковых заболеваний в мире в ближайшие десятилетия может увеличиться на 60%, если нынешние тенденции будут сохранены. Эксперты организации полагают, что наибольшие проблемы возникнут в странах с «низким и среднем уровнем дохода». Число случаев заболевания онкологией там может вырасти до 81%, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен