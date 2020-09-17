Москвичей предупредили о надвигающейся грозе

https://static.news.ru/photo/d70d2da4-f8be-11ea-9129-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 17 сентября ожидается гроза с дождём. При этом температура воздуха составит 20–22 градуса.

Сообщение об этом появилось на сайте мэра и правительства столицы. Согласно ему, также ожидается усиление ветра до 15–20 метров в секунду.

В связи с этим горожан предупредили, что ветром могут быть повреждены линии передач и слабо укреплённые рекламные щиты, а также призвали не прятаться от грозы под подобными конструкциями и деревьями, передаёт «Москва 24».

Синоптики предполагают, что в разных районах Москвы может выпасть от 5 до 14 мм, а местами и до 20 мм осадков. В таком случае в столице выпадет до 30% сентябрьской месячной нормы. В ночь на 18 сентября в городе может выпасть ещё от 2 до 7 мм осадков.

Ранее NEWS.ru писал о том, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал регионы России, куда в ближайшее время придёт аномальное тепло.