Москвич вывесил в подъезде коллекцию отрубленных голов
Вячеслав Оглоблин
Вячеслав Оглоблин
14:44, 06 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Один из жильцов дома в московском ЖК вывесил в подъезде чучела животных, рассказала в Facebook журналистка Анна Монгайт, которая живёт в соседнем подъезде. По её словам, соседи боятся снимать со стен анималистичный декор самостоятельно, так как предполагают, что их владелец может быть вооружён.
Сосед вывесил на этаже свою коллекцию отрубленных голов. Причём, судя по запаху, отрубленных относительно недавно. Кто именно, неизвестно. То ли охотник, то ли сатанист. В домовом чате бунт. Восстали веганы, — написала она.
Журналистам «Подъёма» она сообщила, что хозяина голов пока не нашли.
Ранее в Выхино-Жулебино нашли квартиру, разделённую на четыре студии, в каждой из которых есть санузел. Инспекторы проверили квартиру после жалоб жильцов на строительные работы по незаконной перепланировке и выяснили, что у квартиры четыре собственника. Мосжилинспекция обязала собственников вернуть помещение в первоначальный вид и взяла ситуацию на контроль.