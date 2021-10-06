Москвич вывесил в подъезде коллекцию отрубленных голов

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Россия продолжит развивать Рунет, чтобы обезопасить граждан от сбоев в работе глобальных интернет-ресурсов, но принудительного перехода на российские сети не будет. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передаёт ТАСС.

Естественно, никто не будет принуждать в России переходить на российские сети. Мы должны создать конкурентный продукт, чтобы он был не хуже, а лучше других существующих мировых площадок, чтобы у людей...