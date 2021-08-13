В Москве обнаружили квартиру с унитазом в каждой комнате
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
20:52, 13 августа 2021
Фото: pixabay.com
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В Выхино-Жулебино нашли квартиру, разделённую на четыре студии, в каждой из которых есть санузел. Об этом сообщила пресс-служба Мосжилинспекции.
Инспекторы проверили квартиру после жалоб жильцов на строительные работы по незаконной перепланировке и выяснили, что у квартиры четыре собственника.
Они самовольно распланировали пространство, демонтировав проектные и устроив новые перегородки и дополнительные санузлы. В результате трёхкомнатная квартира преобразовалась в четыре малогабаритные студии, — сообщает Мосжилинспекция.
Ведомство обязало собственников вернуть помещение в первоначальный вид и взяло ситуацию на контроль.
Ранее руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Григорий Скрипилёв рассказал, что сделка по продаже наследуемой квартиры может быть оспорена в суде, если выяснится, что изначально на неё было больше претендентов.
Также эксперт напомнил о важном правиле при составлении завещания.