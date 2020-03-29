Житель Москвы с семьёй приехал в город Переславль-Залесский Ярославской области для отдыха во время нерабочей недели. Врачи ещё в столице обнаружили у него коронавирус.
Местные жители сообщили о мужчине в Роспотребнадзор,
В настоящий момент в области зафиксированы три случая заражения.
Ранее NEWS.ru писал, что третий случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Рязанской области. Инфекция обнаружена у женщины, которая вернулась из поездки в Турцию. Также третий случай COVID-19 подтвердили в Томской области.
Всего в России зафиксировано 1534 случая коронавирусной инфекции, из которых более тысячи — в Москве. Выздоровели 64 человека, скончались — восемь.
В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.
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