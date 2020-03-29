https://static.news.ru/photo/94e70f1c-71af-11ea-8efa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Москвы с семьёй приехал в город Переславль-Залесский Ярославской области для отдыха во время нерабочей недели. Врачи ещё в столице обнаружили у него коронавирус.

Местные жители сообщили о мужчине в Роспотребнадзор, передаёт «Эхо76». В результате медицинские работники выехали к месту его пребывания и доставили мужчину в больницу. Его родственников оставили в режиме изоляции.

В настоящий момент в области зафиксированы три случая заражения.

Ранее NEWS.ru писал, что третий случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Рязанской области. Инфекция обнаружена у женщины, которая вернулась из поездки в Турцию. Также третий случай COVID-19 подтвердили в Томской области.

Всего в России зафиксировано 1534 случая коронавирусной инфекции, из которых более тысячи — в Москве. Выздоровели 64 человека, скончались — восемь.

В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.