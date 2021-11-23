Москве предложили радикальный способ избавления от пробок

Ситуация на дорогах российских мегаполисов ухудшается с каждым днём — из-за стремительного роста количества автомобилей города постоянно стоят в пробках. Согласно рейтингу TomTom Traffic Index, в 2020 году Москва заняла первое место в мире по загруженности автомобильных дорог. Также в первую двадцатку рейтинга вошли Новосибирск (девятое место), Санкт-Петербург (12-е место) и Самара (20-е место). Автор проекта «20 идей по развитию России» предприниматель и активист Дмитрий Давыдов предлагает избавиться от заторов, используя опыт крупнейших мегаполисов мира.

По мнению бизнесмена, государству и властям городов необходимо пойти на радикальные меры, иначе ситуация с пробками вскоре приобретёт катастрофический характер. Решить проблему поможет лишь принудительное снижение трафика, постоянная модернизация транспортной системы не даст ощутимого эффекта.

Для существенного снижения автомобильного трафика Давыдов предлагает ввести в крупных городах плату за въезд, так называемый «сбор против пробок». Эта идея уже обсуждалась властями Москвы в 2014 году, однако тогда положительное решение так и не было принято. С тех пор ситуация на дорогах столицы усугубилась, но и возможностей для успешной реализации инициативы стало больше, в том числе из-за развития технологий и накопленного зарубежного опыта.

По мнению Давыдова, Москва должна обратить внимание на опыт Лондона. Ситуация с пробками там в конце 90-х и в начале 2000-х годов была критической. Попытки властей снизить трафик повышением цены за парковку не принесли ожидаемого эффекта. В итоге мэрия Лондона ввела платный въезд в центр с понедельника по пятницу в рабочее время. Тариф в пять фунтов с машины позволил существенно разгрузить дороги, результат был заметен почти сразу. Сейчас базовая стоимость проезда в центральные районы Лондона с 07:00 до 22:00 составляет 15 фунтов (1500 рублей), доход от сбора инвестируется в развитие транспортной инфраструктуры города, которая сейчас является одной из лучших в мире.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Подобную систему следует ввести и в Москве, считает Давыдов. Необходимые для установки систем фиксации расходы со стороны государства со временем окупятся, и дальнейшие поступления от сбора будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры столицы. На первом этапе предлагается установить базовый тариф в размере 100 рублей для проезда по всей территории города внутри МКАД. Общественный транспорт, такси, мотоциклы, автомобили экстренных служб и электромобили, по задумке бизнесмена, будут освобождены от уплаты налога. Для социально уязвимых слоёв населения, например инвалидов и пенсионеров, можно предусмотреть льготы и скидки.

Если действовать планомерно, то жители столицы не будут жаловаться на дополнительную финансовую нагрузку, поскольку благодаря «сбору против пробок» заметно улучшится экологическая ситуация. Для москвичей плата за проезд в городе в итоге будет выгодна, поскольку они станут гораздо меньше времени проводить в дороге и смогут направить его на дополнительный заработок, образование или семью. Они будут поддерживать такой подход, принимая его как вынужденную меру, направленную на их благо и комфорт, — отмечает Давыдов.

Практика платного въезда применяется в различных городах мира, таких как Сингапур, Стокгольм, Милан, Сан-Франциско и многих других. Эффективность такого метода борьбы против пробок зависит от многих факторов и доказывается в рамках конкретной среды, однако всё больше и больше городов в разных странах вводят платный въезд как вынужденную меру. Одним из последних примеров является Тель-Авив: власти Израиля приняли указ, согласно которому городу даётся 30 месяцев на детальную разработку проекта и установку необходимой инфраструктуры, и в 2024 году проезд в городе станет платным.

На подготовку и реализацию проекта могут уйти годы, при этом ситуация с заторами в Москве едва ли станет лучше в ближайшее время. По этой причине властям столицы действовать нужно уже сейчас, считает Давыдов. Однако без законодательной поддержки со стороны государства реализация инициативы невозможна.