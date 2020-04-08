Московским медикам обеспечат бесплатную парковку

https://static.news.ru/photo/e3ef8aee-79c5-11ea-854b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Департамент транспорта Москвы сообщил о новых мерах поддержки медицинских работников. Им будет обеспечена бесплатная парковка на территории города.

Таким образом исполняется поручение столичного мэра Сергея Собянина, говорится в Telegram Дептранса. В настоящий момент формируется реестр медицинских специалистов.

Как писал NEWS.ru, 8 апреля президент Владимир Путин обратился к нации с третьим за последнее время заявлением по ситуации с коронавирусом в России. Президент отметил сложность ситуации, объявил о новых мерах финансовой помощи, но вместе с тем призвал региональные власти ослабить ограничения на территориях с благоприятной эпидемиологической обстановкой.

По последним данным, в мире более 1,44 миллиона человек заразились коронавирусом, умерли свыше 83 тысяч, более 309 тысяч выздоровели.

В России на 8 апреля зарегистрированы 8674 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 66 летальных исходов, выздоровели 597 человек.