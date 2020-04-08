Московским медикам обеспечат бесплатную парковку

Департамент транспорта Москвы сообщил о новых мерах поддержки медицинских работников. Им будет обеспечена бесплатная парковка на территории города.
Таким образом исполняется поручение столичного мэра Сергея Собянина,
Как писал NEWS.ru, 8 апреля президент Владимир Путин обратился к нации с третьим за последнее время заявлением по ситуации с коронавирусом в России. Президент отметил сложность ситуации, объявил о новых мерах финансовой помощи, но вместе с тем призвал региональные власти ослабить ограничения на территориях с благоприятной эпидемиологической обстановкой.
По последним данным, в мире более 1,44 миллиона человек заразились коронавирусом, умерли свыше 83 тысяч, более 309 тысяч выздоровели.
В России на 8 апреля зарегистрированы 8674 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 66 летальных исходов, выздоровели 597 человек.
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