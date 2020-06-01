Московские храмы откроют для прихожан

Рабочая группа при патриархе по противодействию распространению коронавируса сообщил о планируемом открытии православных храмов. Прихожане смогут посетить религиозные учреждения с 6 июня.
Соответствующее решение было принято по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове откроются раньше, 2 июня.
Это решение в РПЦ обсудили с мэром столицы Сергеем Собянином и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.
С 13 апреля богослужения в храмах Москвы и Подмосковья проводятся без участия прихожан. Позже эти ограничения были продлены до особого распоряжения священноначалия. Такие меры ввели во многих епархиях РПЦ.
Как писал NEWS.ru, ранее в Госдуме оценили план Роспотребнадзора по открытию храмов.
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