Московские храмы откроют для прихожан

https://static.news.ru/photo/d6128814-a41c-11ea-90b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рабочая группа при патриархе по противодействию распространению коронавируса сообщил о планируемом открытии православных храмов. Прихожане смогут посетить религиозные учреждения с 6 июня.

Соответствующее решение было принято по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, говорится в Telegram-канале рабочей группы. Доступ будет осуществляться с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, в том числе по социальному дистанцированию.

Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове откроются раньше, 2 июня.

Это решение в РПЦ обсудили с мэром столицы Сергеем Собянином и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

С 13 апреля богослужения в храмах Москвы и Подмосковья проводятся без участия прихожан. Позже эти ограничения были продлены до особого распоряжения священноначалия. Такие меры ввели во многих епархиях РПЦ.

Как писал NEWS.ru, ранее в Госдуме оценили план Роспотребнадзора по открытию храмов.