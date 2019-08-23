https://static.news.ru/photo/407428bc-c5d8-11e9-97e3-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с главным редактором «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским, который находится в СИЗО в Киеве.

Об этом сообщило украинское издание « Вести», ссылаясь на представителя организации «Украинский правовой контроль» Артура Журбина. По его словам, Москалькова убеждала Вышинского согласиться на обмен. Тот ранее публично отказался участвовать в нём.

Адвокат журналиста Андрей Доманский не подтвердил информацию о разговоре Вышинского и Москальковой. При этом он и не опроверг её, заявив, что не участвовал в переговорах об обмене задержанных между РФ и Украиной. Он добавил, что «для обмена нужны правовые основания, которые сейчас отсутствуют», передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал о том, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отправилась на Украину. Она проведёт в Киеве один день.