Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с главным редактором «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским, который находится в СИЗО в Киеве.
Об этом сообщило украинское издание
Адвокат журналиста Андрей Доманский не подтвердил информацию о разговоре Вышинского и Москальковой. При этом он и не опроверг её, заявив, что не участвовал в переговорах об обмене задержанных между РФ и Украиной. Он добавил, что «для обмена нужны правовые основания, которые сейчас отсутствуют», передаёт
Ранее News.ru писал о том, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отправилась на Украину. Она проведёт в Киеве один день.