https://static.news.ru/photo/1815790c-c579-11e9-a36a-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Москалькова Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отправилась на Украину. Она проведёт в Киеве один день.

Да, есть информация, что она будет. Визит на один день, — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в российской дипмиссии.

Цель визита не разглашается. Предположительно, она связана с обменом пленными.

22 августа РБК со ссылкой на свои осведомлённые источник сообщил, что Россия и Украина достигли предварительной договорённости об обмене задержанных граждан двух стран по формуле «33 на 33».

Уточняется, что в обмене не будет участвовать главред украинского РИА Новости Кирилл Вышинский — его освобождение может пройти по особой схеме. Киев, в свою очередь, предлагает обменять Вышинского на режиссёра Олега Сенцова, содержащегося в заключении в России. Пока неизвестно, будут ли включены в число обмененных украинские моряки, задержанные в Крыму после инцидента в Керченском проливе.

По данным источников, украинский омбудсмен Людмила Денисова, представитель официального Киева в переговорном процессе, уже прибыла в Москву для улаживания деталей по обмену, писал News.ru.