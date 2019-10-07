https://static.news.ru/photo/79a82ee2-e91b-11e9-a679-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ввести термин «пытки» в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы РФ предлагает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Об этом стало известно после её встречи с делегацией Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП).

Уполномоченный обозначила ряд важных законодательных преобразований, среди которых освобождение тяжелобольных заключённых от отбывания наказания в местах лишения свободы и перевод заключённых ближе к месту жительства, а также введение понятия «пытки» в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, — цитирует РИА Новости пресс-релиз аппарата омбудсмена.

Также Москалькова выступила за введение в РФ национального превентивного механизма (НПМ), чью функцию мог бы взять на себя государственный правозащитник.

По словам омбудсмена, в её аппарате создана рабочая группа по защите прав граждан в местах лишения свободы. С начала 2019 года институту уполномоченного удалось помочь 2809 обвиняемым и осуждённым по 125 жалобам в восстановлении прав.

Как писал News.ru, ранее активист из Челябинска Дмитрий Цибуковский обратился с жалобой в ЕСПЧ. По его словам, в 2018 году сотрудники местного управления ФСБ, а также полицейские пытали его.

В августе Финляндия предоставила политическое убежище жителю Петербурга Илье Капустину, проходившему свидетелем по делу левых активистов из так называемой организации «Сеть», признанной в РФ запрещённой. Его пытали, требуя написать информацию о людях, которых он не знал.