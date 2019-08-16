https://static.news.ru/photo/563eeaf0-c106-11e9-9cb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Endig/ZB/Global Look Press

Политическое убежище предоставила Финляндия жителю Петербурга Илье Капустину, проходившему свидетелем по делу левых активистов из так называемой организации «Сеть», признанной в РФ запрещённой.

В конце января 2018 года на Капустина напали люди в чёрной униформе и масках. Они затащили его в микроавтобус и пытали электрошокером, требуя сообщить о знакомых и людях, которых житель Петербурга не знал. Спустя несколько часов его отправили на допрос, сообщает телеканал « Дождь ».

Капустин, опасаясь за свою жизнь, покинул Россию в феврале 2018 года и попросил политического убежища в Финляндии.

По делу «Сети» проходят 11 человек, большинство из которых — активисты левого толка и антифашисты из Петербурга и Пензы. Силовики пытаются доказать, они якобы планировали теракты во время выборов президента и ЧМ по футболу в 2018 году. Фигуранты дела, их родственники, а также правозащитники уверяют, что признательные показания были получены под пытками.

Как писал News.ru, ранее ФСБ расширила реестр террористических организаций. Согласно решению Московского окружного суда, в список под номером 30 вошла «Сеть».

В июне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин следит за расследованием уголовного дела «Сети», как и обещал членам Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).