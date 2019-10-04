https://static.news.ru/photo/5ec2c8ec-e6bb-11e9-bdfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Активист из Челябинска Дмитрий Цибуковский утверждает, что в 2018 году он подвергся насилию со стороны сотрудников местного ФСБ. Соответствующую жалобу он направил в ЕСПЧ.

В 2018 году в Челябинске перед зданием ведомства появилась растяжка «ФСБ — главный террорист». После акции силовики задержали нескольких активистов. По словам Цибуковского, он и его товарищи не сопротивлялись при задержании, однако их повалили на землю, закрутили руки. После этого их отвезли в местное отделение полиции, где избивали, лишали пищи, а также пытали электрошокерами. Кроме того, сотрудники ФСБ угрожали его девушке, передаёт РБК .

Ранее News.ru писал о том, что сотрудники СК избили в собственном доме жителя Усолье-Сибирское Иркутской области. Об этом сообщила жена потерпевшего Михаила Загвоздина, которого стали бить на глазах у маленьких детей. Случившееся связано с недавним инцидентом на дороге, когда Михаил едва не врезался в автомобиль, хозяин которого попытался избить жителя Усолья-Сибирского и вытащить ключи от его машины через окно. По словам женщины, позднее выяснилось, что человек, с которым у её мужа произошёл конфликт, работает оперативником и обвиняет пострадавшего в нападении.