Мошенники пытались воспользоваться именем Героя России пилота Юсупова

https://static.news.ru/photo/0aa6af8c-549f-11eb-b38c-fa163e074e61_660.jpg Дамир Юсупов Фото: kremlin.ru

Злоумышленники взломали Instagram-aккаунт Героя России Дамира Юсупова, который посадил самолёт в кукурузном поле в Подмосковье.

По данным пресс-службы авиакомпании, взлом произошёл в ночь на 12 января.

Убедительная просьба не переводить денежные средства на указанные банковские реквизиты. Они принадлежат мошенникам, — говорится в сообщении.

В аккаунте пилота был опубликован пост, в котором Юсупов якобы просит подписчиков перевести деньги на операцию его матери. В настоящее время страница лётчика недоступна.

15 августа 2019 года вылетевший из аэропорта Жуковский Airbus A321 «Уральских авиалиний» был вынужден приземлиться на кукурузное поле вскоре после взлёта из-за попавшей в двигатель птицы. Благодаря профессионализму пилотов в результате аварийной посадки никто из пассажиров не погиб. Авиакомпания приняла решение демонтировать самолёт и не использовать его части ни в каких других машинах.

Ранее NEWS.ru писал, что заключённый колонии в Рязанской области похитил у доверчивых россиян десятки миллионов рублей. О выявленном мошеннике рассказал руководитель управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генпрокуратуры РФ Владимир Макаров.