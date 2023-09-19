Мосгорсуд снял жалобу на продление ареста Гершковичу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эван Гершкович

Московский городской суд снял с рассмотрения жалобу на продление ареста журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Отмечается, что жалоба была возвращена в суд первой инстанции в связи с процессуальными нарушениями. О каких именно нарушениях идет речь, в суде не пояснили.

Жалоба снята с рассмотрения в связи с допущенными процессуальными нарушениями и направлена в Лефортовский суд Москвы для их устранения, — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что на судебное заседание, в ходе которого рассматривалась жалоба на продление ареста Гершковичу, пришли диппредставители посольства США в России, включая посла Линн Трейси. В остальном слушание проходило в закрытом режиме.

Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности России в Екатеринбурге в марте 2023 года. По версии следствия, мужчина собирал информацию о деятельности одного из предприятий, входящих в российский оборонно-промышленный комплекс. В конце августа Лефортовский суд принял решение продлить Гершковичу срок содержания под стражей на три месяца. Он останется в СИЗО до конца ноября.