Мосгорсуд отменил постановление об аресте счетов родственников Навального

https://static.news.ru/photo/6ad624ac-b475-11ea-b72c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арест счетов родственников блогера Алексея Навального и главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова отменён. Решение принял Мосгорсуд.

В связи с рядом нарушений УПК постановление Басманного районного суда от 27.02.2020 об аресте этих счетов отменено, ходатайство следователя направлено на новое рассмотрение в тот же суд, — рассказали журналистам ТАСС в пресс-службе суда.

Фонд борьбы с коррупцией был внесён Минюстом в реестр НКО-агентов 9 октября 2019 года. Фонд занимается политической деятельностью и получает иностранное финансирование.

Следственный комитет РФ также расследует уголовное дело по факту легализации через ФБК крупной суммы денежных средств в рублях и валюте, полученных преступным путём. По версии следствия, этим занимались лица, имеющие отношение к работе фонда, с января 2016 года по декабрь 2018 года. Соучастники преступления легализовали эти деньги. Они были направлены на финансирование ФБК. В рамках расследования этого дела были арестованы счета организаций ФБК и «Защита прав граждан», а также более 100 счетов физических и юридических лиц.

NEWS.ru писал, что телеканал RT подал иск на Навального, Любовь Соболь и издание Znak.com о защите деловой репутации.