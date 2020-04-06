Мосгордума отказалась вводить карантин из-за коронавируса у депутатов

https://static.news.ru/photo/8ec85548-781a-11ea-bb43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Мосгордуме нет необходимости вводить карантин в связи с инфицированием некоторых депутатов коронавирусом. Об этом заявил спикер парламента столицы Алексей Шапошников.

С 27 марта здание полностью закрыто. Помощники депутатов и депутаты переведены на работу в свои приёмные в избирательные округа. Работают дистанционно и в случае необходимости — по конференц-связи, — объяснил ТАСС решение председатель Мосгордумы.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат столичного парламента Людмила Стебенкова подтвердила, что заразилась коронавирусом. А до этого инфекцию выявили у представителя КПРФ Евгения Ступина. Также коронавирусом мог заразиться и председатель фракции «Единая Россия» в Мосгордуме Степан Орлов.

По последним данным, в мире насчитывается более 1,27 миллиона человек, инфицированных COVID-19, скончались 66 498, поправились 262 985. За последние сутки в России подтверждены 954 случая новой коронавирусной инфекции в 49 регионах страны. Всего в стране на 6 апреля зарегистрированы 6343 заболевших в 80 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 406 человек.