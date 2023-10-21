Мокрый снег, солнце и лето: какая погода будет в РФ с 23 по 29 октября Роман Вильфанд рассказал о погодных сюрпризах в регионах России в конце октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В конце октября синоптики прогнозируют в Москве и области мокрый снег. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет солнечно. Каких сюрпризов ждать жителям южных регионов страны, Урала, Дальнего Востока, Якутии? О погоде в России с 23 по 29 октября NEWS.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Какая погода будет в Москве и Московской области

Понедельник, 23 октября, будет дождливым — выпадет достаточно много осадков и сильно понизится атмосферное давление. Это связано с тем, что Москва окажется на восточной периферии циклона. Воздушные массы будут двигаться с юга, это приведет к существенному повышению температуры до 8–10 градусов в дневные часы (выше климатической нормы примерно на два градуса) после холодных выходных. При этом день ожидается ветреным: порывы могут достигать 15 метров в секунду.

«В предзимье потепление — это безрадостное событие, потому что оно сопровождается осадками и ветром», — прокомментировал Вильфанд.

Начиная со вторника, 24 октября, атмосферное давление начнет расти, но погода останется облачной и с осадками, которые усилятся в ночные часы. Ветер будет дуть восточного и северо-восточного направлений. Ночные температуры в столичном регионе ожидаются в диапазоне от −1 до +4 градусов, а днем — от +1 до +6 градусов.

В среду и четверг, 25–26 октября, продолжится понижение температуры: от −1 до −6 градусов ночью и от −1 до +4 градусов днем. В отличие от понедельника, эти показатели будут ниже климатической нормы, как и везде в западной части европейской территории России.

В конце недели, 27–29 октября, ночные температуры будут держаться в диапазоне от −3 до +2, днем — от 0 до +5, с небольшими осадками в виде дождя или мокрого снега.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будет ли солнечно в Петербурге

Погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет несущественно отличаться от московской. Ночные температуры в течение недели ожидаются в диапазоне от −2 до +1 градуса.

Днем в понедельник, 23 октября, придет небольшое потепление до 5–7 градусов выше нуля, а в последующем максимальные значения не будут превышать пятиградусную отметку. При этом, как отмечает Роман Вильфанд, влияние антициклона обеспечит солнечные дни начиная с 24 октября.

На Кубани будет почти лето

На юге Европейской России в выходные дни и понедельник, 23 октября, сохранится летняя и солнечная погода без осадков. В Краснодарском крае в дневные часы ожидается 25–28 градусов, что на 6–7 пунктов выше среднегодовых значений. Это обусловлено антициклоном. Но температура воды на черноморском побережье уже не такая высокая, как раньше, — от 16 до 19 градусов.

Роман Вильфанд констатировал: бархатный сезон в России окончен. Ранее он прогнозировал, что вода в Черном море «не прогреется выше 20 градусов и в дальнейшем будет остывать».

Начиная со вторника, 24 октября, на юг Европейской России придут воздушные массы с северо-запада, что приведет к постепенному понижению температурного фона до 17–21 градуса. Тем не менее это на два градуса выше климатической нормы.

Ждать ли морозов на Урале

Жителям Свердловской, Курганской и Челябинской областей можно не ждать морозной погоды — температура воздуха там будет держаться либо в пределах климатической нормы, либо на отметках, превышающих среднегодовые значения примерно на два градуса.

В первой половине недели на Урале будет облачно с прояснениями и осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. Температура ночью ожидается в диапазоне от 0 до −5 градусов, в дневные часы столбики термометров поднимутся до 1–4 градусов тепла. Начиная со среды, 25 октября, в регионах Уральского федерального округа прогнозируется повышение атмосферного давления.

Фото: vk.com/ekadm

На востоке будет теплее обычного

«В азиатской части России практически везде температурный фон будет выше нормы, но надо учитывать, что нормы там невысокие, потому что Салехард — не Краснодар. Но там еще сохранятся очаги с неплохой погодой», — пояснил Роман Вильфанд.

На юге западной Сибири погода, как отметил собеседник NEWS.ru, будет «очень-очень сложной». После теплых выходных там прогнозируется похолодание с выпадением осадков в виде мокрого снега. В дневные часы столбики термометров в начале недели будут показывать 5–8 градусов.

Комфортно на предстоящей неделе будет на юге Хабаровского края, в Амурской области и Приморье. Там температура воздуха в дневные часы ожидается в диапазоне от 14 до 19 градусов тепла. Осадков не предвидится.

В Якутске будет от 0 до −2 градусов в дневные часы, а ночами — 6–8 градусов ниже нуля. Как объясняет Роман Вильфанд, очень теплая погода для конца октября, когда обычно в столице Республики Саха уже «трещат морозы» до −15 или −17 градусов ночью или до −10 днем.

Аналогичная ситуация на Камчатке, Чукотке, где температуры держатся выше климатических норм. На Чукотке в дневные часы ожидается нулевая температура, а в Анадыре столбики термометров могут подняться до 4–6 градусов тепла, что на 8–10 пунктов выше нормы.

Неделю назад Роман Вильфанд прогнозировал, что в 26 российских регионах температура должна быть на 6–8 градусов выше нормы. По словам научного руководителя Гидрометцентра, в этот перечень входили субъекты Приволжского федерального округа, Курганская и Свердловская области, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Якутия и другие.

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