В конце октября синоптики прогнозируют в Москве и области мокрый снег. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет солнечно. Каких сюрпризов ждать жителям южных регионов страны, Урала, Дальнего Востока, Якутии? О погоде в России с 23 по 29 октября NEWS.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Какая погода будет в Москве и Московской области
Понедельник, 23 октября, будет дождливым — выпадет достаточно много осадков и сильно понизится атмосферное давление. Это связано с тем, что Москва окажется на восточной периферии циклона. Воздушные массы будут двигаться с юга, это приведет к существенному повышению температуры до 8–10 градусов в дневные часы (выше климатической нормы примерно на два градуса) после холодных выходных. При этом день ожидается ветреным: порывы могут достигать 15 метров в секунду.
«В предзимье потепление — это безрадостное событие, потому что оно сопровождается осадками и ветром», — прокомментировал Вильфанд.
Начиная со вторника, 24 октября, атмосферное давление начнет расти, но погода останется облачной и с осадками, которые усилятся в ночные часы. Ветер будет дуть восточного и северо-восточного направлений. Ночные температуры в столичном регионе ожидаются в диапазоне от −1 до +4 градусов, а днем — от +1 до +6 градусов.
В среду и четверг, 25–26 октября, продолжится понижение температуры: от −1 до −6 градусов ночью и от −1 до +4 градусов днем. В отличие от понедельника, эти показатели будут ниже климатической нормы, как и везде в западной части европейской территории России.
В конце недели, 27–29 октября, ночные температуры будут держаться в диапазоне от −3 до +2, днем — от 0 до +5, с небольшими осадками в виде дождя или мокрого снега.
Будет ли солнечно в Петербурге
Погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет несущественно отличаться от московской. Ночные температуры в течение недели ожидаются в диапазоне от −2 до +1 градуса.
Днем в понедельник, 23 октября, придет небольшое потепление до 5–7 градусов выше нуля, а в последующем максимальные значения не будут превышать пятиградусную отметку. При этом, как отмечает Роман Вильфанд, влияние антициклона обеспечит солнечные дни начиная с 24 октября.
На Кубани будет почти лето
На юге Европейской России в выходные дни и понедельник, 23 октября, сохранится летняя и солнечная погода без осадков. В Краснодарском крае в дневные часы ожидается 25–28 градусов, что на 6–7 пунктов выше среднегодовых значений. Это обусловлено антициклоном. Но температура воды на черноморском побережье уже не такая высокая, как раньше, — от 16 до 19 градусов.
Роман Вильфанд констатировал: бархатный сезон в России окончен. Ранее он прогнозировал, что вода в Черном море «не прогреется выше 20 градусов и в дальнейшем будет остывать».
Начиная со вторника, 24 октября, на юг Европейской России придут воздушные массы с северо-запада, что приведет к постепенному понижению температурного фона до 17–21 градуса. Тем не менее это на два градуса выше климатической нормы.
Ждать ли морозов на Урале
Жителям Свердловской, Курганской и Челябинской областей можно не ждать морозной погоды — температура воздуха там будет держаться либо в пределах климатической нормы, либо на отметках, превышающих среднегодовые значения примерно на два градуса.
В первой половине недели на Урале будет облачно с прояснениями и осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. Температура ночью ожидается в диапазоне от 0 до −5 градусов, в дневные часы столбики термометров поднимутся до 1–4 градусов тепла. Начиная со среды, 25 октября, в регионах Уральского федерального округа прогнозируется повышение атмосферного давления.
На востоке будет теплее обычного
«В азиатской части России практически везде температурный фон будет выше нормы, но надо учитывать, что нормы там невысокие, потому что Салехард — не Краснодар. Но там еще сохранятся очаги с неплохой погодой», — пояснил Роман Вильфанд.
На юге западной Сибири погода, как отметил собеседник NEWS.ru, будет «очень-очень сложной». После теплых выходных там прогнозируется похолодание с выпадением осадков в виде мокрого снега. В дневные часы столбики термометров в начале недели будут показывать 5–8 градусов.
Комфортно на предстоящей неделе будет на юге Хабаровского края, в Амурской области и Приморье. Там температура воздуха в дневные часы ожидается в диапазоне от 14 до 19 градусов тепла. Осадков не предвидится.
В Якутске будет от 0 до −2 градусов в дневные часы, а ночами — 6–8 градусов ниже нуля. Как объясняет Роман Вильфанд, очень теплая погода для конца октября, когда обычно в столице Республики Саха уже «трещат морозы» до −15 или −17 градусов ночью или до −10 днем.
Аналогичная ситуация на Камчатке, Чукотке, где температуры держатся выше климатических норм. На Чукотке в дневные часы ожидается нулевая температура, а в Анадыре столбики термометров могут подняться до 4–6 градусов тепла, что на 8–10 пунктов выше нормы.
Неделю назад Роман Вильфанд прогнозировал, что в 26 российских регионах температура должна быть на 6–8 градусов выше нормы. По словам научного руководителя Гидрометцентра, в этот перечень входили субъекты Приволжского федерального округа, Курганская и Свердловская области, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Якутия и другие.
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