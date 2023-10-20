Погода в Москве и Подмосковье 21 и 22 октября: ждать ли снег и ветер Жителям Москвы рассказали, какая погода будет в городе 21 и 22 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru рассказал, что жителей российской столицы в ближайшие выходные ждут морозы. Какая погода будет 21 и 22 октября в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области?

Погода в Москве и Подмосковье в субботу и воскресенье

По словам Шувалова, в Москве в конце недели начнется рост давления, произойдет смена ветра на северо-восточный, из-за чего температура понизится.

«В субботу, 21 октября, давление вырастет еще больше, из-за чего небо прояснится и выглянет солнце. При этом и в ночь на воскресенье ударит мороз. Отрицательные значения температуры ночью и утром будут достигать минус четырех градусов, а по области местами ожидается до минус семи-восьми. Также в воскресенье может снова выпасть дождь со снегом», — пояснил синоптик.

Метеоролог отметил, что морозная погода будет держаться в российской столице два дня, после чего произойдет потепление.

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, погода в Москве «опускается все в более позднюю осень», в ближайшие дни в регион придет антициклон.

«В субботу в Москву придет антициклон, который характеризуется солнечной и сухой погодой. Он оттеснит облака и осадки, но на температуру воздуха существенно не повлияет. Ночью в субботу облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди с мокрым снегом. Утром ожидается от плюс одного до плюс трех градусов. Днем облаков станет меньше, от плюс двух до плюс четырех градусов. В воскресенье осадков не ожидается. Ночь станет самой холодной с начала осени, термометры будут показывать до минус четырех градусов. Днем погода начнет меняться, потому что идет атмосферный фронт с Запада. Прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя. Воздух прогреется до плюс четырех градусов», — рассказал метеоролог в Telegram-канале «Музыка в объективе».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным центра «Фобос», 21 октября в Москве в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью до плюс пяти градусов. Днем от четырех до плюс шести градусов. Ветер северо-восточный, умеренный.

22 октября прогнозируется переменная облачность и небольшой дождь. Ночью и днем до четырех градусов со знаком плюс. Ветер юго-восточный, умеренный.

В Подмосковье 21 октября в течение суток ожидается переменная облачность и сильный туман. Ночью и днем до плюс пяти градусов. Ветер северо-восточный, умеренный.

22 октября прогнозируется переменная облачность и небольшой дождь. Ночью столбики термометра опустятся до минус одного градуса. Днем до плюс трех градусов. Ветер юго-восточный, умеренный.

Погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в субботу и воскресенье

Михаил Леус в комментарии изданию «Фонтанка» рассказал, что ночь на субботу станет самой холодной с начала осени в Северной столице. В выходные осадков не ожидается, потому что в регион придет скандинавский антициклон, который разгонит тучи над Санкт-Петербургом.

По данным «Фобоса», в Санкт-Петербурге 21 октября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода. Ночью до минус одного градуса. Днем от четырех до шести градусов тепла. Ветер восточный, умеренный.

22 октября ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем до плюс четырех градусов. Ветер юго-восточный, умеренный.

В Ленинградской области 21 октября прогнозируется в течение суток на фоне повышенного давления ясная погода. Ночью до минус двух градусов. Днем от двух до четырех градусов тепла. Ветер слабый.

22 октября ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем до плюс четырех градусов. Ветер юго-восточный, умеренный.

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