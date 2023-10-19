Врач объяснил, как не стоит согреваться в холода Врач Гинзбург: в холода не стоит согреваться алкоголем и горячими напитками

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В холодную погоду не стоит пытаться согреться с помощью алкоголя, а также слишком горячими напитками, посоветовал врач-диетолог Михаил Гинзбург. В беседе с «Москвой 24» он объяснил, что горячее питье может привести к ожогу пищевода и полости рта, а алкоголь токсичен и плохо действует на головной мозг.

Горячие напитки. Когда человек их употребляет, внутри все согревается, кровообращение усиливается. Но слишком горячие напитки могут вызывать ожоговые травмы пищевода и полости рта, — отметил врач.

Гинзбург также пояснил, что попытка согреться с помощью алкогольных напитков не будет иметь эффекта. Помимо токсического действия на мозг, эффект от согревания алкоголем быстро перейдет во вторую фазу — сократится образование тепла и снова захочется что-то выпить, чтобы согреться.

Также многие, по словам диетолога, стараются употреблять в холода побольше жирной еды. Однако такое питание может навредить здоровью и добавить лишних килограммов.

Действительно, чем калорийнее пища, тем больше от нее образуется тепла. <...> Но такое употреблять нежелательно. Потому что это лишние калории и может прогрессировать ожирение. В холодное время года вес у людей растет, потому что они так питаются, — добавил медик.

Психиатр-нарколог Ивери Кизицкий ранее предупредил, что употребление алкоголя после кодировки может вызвать острую интоксикацию и привести к летальному исходу. Он уточнил, что в мире существует только два препарата для кодирования, которые считаются действенными.