Названы привычки, которые приводят к преждевременному старению губ Дерматолог Герлиани: привычка облизывать губы может привести к их старению

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К преждевременному старению губ может привести привычка облизывать их, а также курение, сообщила «Газете.Ru» врач-дерматокосметолог Роза Герлиани. Кроме того, морщины на губах могут появиться из-за неправильно подобранной косметики, обветривания в холодную погоду или влияния ультрафиолета летом.

Как пояснила врач, облизывание губ может вызвать шелушение, трещины и чувство стянутости.

Все дело в микробиоте. Соотношение бактерий в ЖКТ может вызывать сухость губ и даже хейлит (заеды). А вместе со слюной эти бактерии легко попадают на область губ, — отметила Герлиани.

Также, по словам дерматокосметолога, еще одной вредной привычкой, влияющей на молодость кожи губ, является курение. Содержащийся в табачном дыме никотин и смолы провоцируют мутацию клеток и способствуют их старению.

Кроме того, к старению губ может привести неправильно подобранная косметика, в частности стойкие помады зачастую обладают иссушающим эффектом.

Чтобы предотвратить преждевременные морщины, специалист советует в летнее время наносить на губы средства с SPF. А в холодную погоду использовать питательные бальзамы с плотной текстурой и маслами в составе. Все эти меры помогут защитить нежную кожу губ и сохранят ее молодость.

Она также порекомендовала отшелушивать губы с помощью скрабов.

Это активизирует питание и обменные процессы в коже, улучшает текстуру и цвет губ, — заключила медик.

Врач-косметолог Яна Карамышева ранее предупредила, что осенью и зимой необходимо изменить подход к уходу за кожей. Специалист уточнила, что в этот период важно увлажнять кожу, поскольку воздух становится сухим. Для этого подойдут как процедуры, которые предлагают в клиниках, так и средства, которые можно использовать дома самостоятельно.