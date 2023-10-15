Синоптик предупредил москвичей о минусовой температуре на следующей неделе Синоптик Шувалов заявил, что 19 октября в Москве похолодает до минус трех ночью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве к концу следующей недели похолодает до 4–6 градусов, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Он добавил, что ночная температура понизится до минус 3 градусов.

В начале следующей недели ожидается существенное похолодание, холодный атмосферный фронт начнет подходить к столице уже вечером воскресенья. Ветер поменяется на северо-западный. В дневные часы температура понизится до 7–9 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 2 градусов тепла. В конце недели днем температура в Москве понизится до 4–6 градусов тепла, ночью — до минус 3, — рассказал синоптик.

Шувалов добавил, что до 19 октября прогнозируются кратковременные дожди. В конце недели осадки могут быть с вкраплениями мокрого снега, сообщил синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что сентябрь 2023 года в Москве побил сразу семь рекордов. В частности, специалисты зафиксировали рекордно высокое атмосферное давление, минимальную облачность, а также высокий уровень ультрафиолетовой радиации. Вильфанд также подчеркнул, что первый месяц осени стал самым теплым и сухим за всю историю метеорологических наблюдений в России.