Стало известно, в каких российских регионах ожидается еще одно «бабье лето» Вильфанд: в Кемеровской и Иркутской областях ожидается потепление

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Кемеровскую и Иркутскую области, Красноярский край, а также ряд других регионов ожидает потепление в ближайшие дни, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в отдельных районах Бурятии и Забайкалья с 18 по 21 октября температура поднимется до 15 градусов.

В Якутии с 18 по 22 октября температура поднимется до пяти градусов, что является очень мягкой погодой для региона в это время года, уточнил метеоролог. В некоторых районах Красноярского края в ближайшие дни температурный фон ожидается на 10 градусов выше нормы: в таймырском Долгано-Ненецком районе воздух прогреется до плюс пяти градусов, в Эвенкийском районе — до плюс 11 градусов. В Иркутской области столбик термометра поднимется до плюс 12–16 градусов, что примерно на десять градусов выше климатической нормы, подчеркнул Вильфанд.

Очень высокая температура, сентябрьская, ожидается в нескольких регионах в ближайшие дни. 18–20 октября в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах температура будет выше нормы на 7–12 градусов — ожидается до плюс 13 и девяти градусов соответственно. В Хакасии, на Алтае, в Туве, Кемеровской области в этот же период аномалии будут плюс 6–10 градусов. Температура в этих регионах будет 13–19 градусов, — констатировал специалист.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что бархатный сезон на черноморских курортах России подходит к концу. Однако в конце недели температура воздуха повысится до 23–25 градусов, поэтому желающие еще успеют в последний раз искупаться.