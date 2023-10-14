Вильфанд объявил о завершении бархатного сезона на Черном море Глава Гидрометцентра: температура воздуха на юге России существенно понизится

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Температура воздуха в регионах юга России начнет понижаться с 16–17 октября, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд о прогнозе погоды на неделю с 16 по 22 октября. Также будет остывать и вода в Черном море, что свидетельствует о завершении бархатного сезона на курортах Кубани.

На юге Европейской России температура существенно понизится. Если в выходные в Краснодарском крае ожидается 24–26 градусов [тепла], то уже в понедельник-вторник столбики термометров опустятся до 17–19 градусов. Хотя к концу недели станет теплее и днем будет 22–24 градуса, но бархатный сезон на черноморских курортах завершился, потому что вода не будет прогреваться выше 20 градусов и в дальнейшем будет остывать, — заявил Вильфанд.

Также он добавил, что в начале предстоящей недели в регионы Поволжья и Южного Урала придет бабье лето. По его словам, дневная температура воздуха в Поволжье с 15–16 октября будет держаться в диапазоне 14–18 градусов. В Свердловской, Челябинской, Курганской и на юге Тюменской областей днем ожидается от +13 до +17, что на шесть-семь градусов теплее климатической нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщал, что вода у побережья Черного моря теплее, чем воздух. При разнице температур создаются благоприятные условия для формирования смерчей.