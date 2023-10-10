На жителей юга России могут обрушиться смерчи Вильфанд спрогнозировал появление смерчей на Черном море

Фото: Liu Xiaodong/XinHua/Global Look Press

Вода у побережья Черного моря теплее, чем воздух. При разнице температур создаются благоприятные условия для формирования смерчей, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Холодный воздух проникает далеко на юг Европейской России, и в этой связи существенные изменения погоды в Краснодарском крае, в том числе на Черноморском побережье. Хотя температура воды замечательная — 22 градуса в Геленджике, Туапсе, Сочи, но воздушные массы, которые придут с севера, обусловят максимальные температуры 13–15 градусов в континентальных районах Краснодарского края и 17–20 в районе Сочи. То есть температура воды будет выше, чем температура воздуха, — пояснил специалист.

Накануне три смерча заметили жители курортного микрорайона Лазаревского района Сочи рядом с поселком Лоо. Они возникли после того, как в МЧС по Краснодарскому краю предупредили местных жителей об ухудшении погодных условий. В ведомстве сообщали, что до 9 октября в регионе ожидаются грозы, град, дожди и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Ранее стало известно, что в прибрежном районе Анапы также бушевал смерч. Очевидцы заметили его днем 6 октября и опубликовали в соцсетях кадры природного явления.