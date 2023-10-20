«Ударит мороз»: синоптик предупредил москвичей о смене погоды в выходные Синоптик Шувалов предупредил москвичей о минусовой погоде в выходные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в конце недели начнется рост давления, произойдет смена ветра на северо-восточный, из-за чего температура понизится, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, отрицательные значения температуры в столице ночью и утром будут достигать минус четырех градусов.

В Москве в конце недели начнется рост давления, произойдет смена ветра на северо-восточный, из-за чего температура понизится. В субботу, 21 октября, давление вырастет еще больше, из-за чего небо прояснится и выглянет солнце. При этом и в ночь на воскресенье ударит мороз. Отрицательные значения температуры ночью и утром будут достигать минус четырех градусов, а по области местами ожидается до минус семи-восьми. Также в воскресенье может снова выпасть дождь со снегом, — рассказал Шувалов.

Метеоролог отметил, что мороз не задержится в столице надолго. По предварительным прогнозам, это произойдет всего на один-два дня.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жителям Москвы пока не стоит спешить менять летнюю резину на зимнюю. По его словам, похолодание в российской столице было недолгим, в регион вновь возвращается теплая погода. Как подчеркнул синоптик, до 25 октября «переобуваться» водителям нецелесообразно.