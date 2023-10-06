Москвичам посоветовали не переходить на зимнюю резину Вильфанд призвал москвичей не менять резину из-за грядущего потепления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителям Москвы не стоит спешить менять летнюю резину на зимнюю из-за грядущего потепления, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в комментарии «Интерфаксу». По словам специалиста, в выходные прогнозируется гололедица и понижение температуры, однако вслед за похолоданием в российскую столицу вновь вернется теплая погода.

Обычно, по климату, до 25 октября менять резину нецелесообразно, потому что дневные температуры высокие. Гололедица будет два дня, но она уйдет, — заявил Вильфанд.

Согласно прогнозам метеорологов, устойчивый переход к отрицательным температурам в Москве произойдет в конце первой декады ноября. Однако в грядущие выходные также заметно похолодает. Ожидается, что в столице пройдет дождь и мокрый снег, скорость ветра составит 21 метр в секунду. В утренние часы возможно образование гололедицы на дорогах.

Вильфанд ранее заявил, что сентябрь 2023 года в Москве побил сразу семь рекордов. В частности специалисты зафиксировали рекордно высокое атмосферное давление, минимальную облачность, а также высокий уровень ультрафиолетовой радиации. Вильфанд также подчеркнул, что первый месяц осени стал самым теплым и сухим за всю историю метеорологических наблюдений в России.