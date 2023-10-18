Для Москвы подходит и «липучка»: автогонщик о том, когда надо менять шины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшее время водители в европейской части России массово отправятся менять шины с летних на зимние. Пока синоптики не обещают резкого похолодания. И, например, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что шипованные шины ставить рано. Однако другие автомобильные эксперты говорят, что во второй половине октября можно смело ехать на шиномонтаж. NEWS.ru выяснил мнение по этому вопросу у автогонщика и инструктора автошколы Артема Белоярова.

Видишь ноль — переобуваемся

— Самый главный признак того, что пора переобуваться, — это приближение температуры к околонулевым отметкам. Это основа основ. Если по ночам будет минус один-два градуса, то можно не задумываясь записываться на шиномонтаж. Народу пока будет немного, поэтому поменяете шины без ажиотажа и нервотрепки.

Но дело не только в очередях. Проблема в безопасности. Летние шины при температуре примерно плюс пять градусов начинают «дубеть», ведь резина таких покрышек не предназначена для эксплуатации в холодное время. В результате коэффициент сцепления у шин меняется, тормозной путь увеличивается. И водитель к этому может быть не готов.

Кроме того, если по ночам уже минус, то утром — когда вы выезжаете на работу — дороги могут покрываться после дождей тонкой коркой льда. Особенно на продуваемых мостах и виадуках, а также за городом, где всегда чуть холоднее, чем в мегаполисе.

Многие говорят: у меня шипы, они сотрутся на асфальте. Да, есть такой момент. На асфальте шипы действительно изнашиваются активнее, чем на снегу. Но помните, что разбитый автомобиль обойдется гораздо дороже, чем новые шины. К тому же если вы немного поездите на шипах при плюсовой температуре, то шины от этого пострадают минимально. Зима все-равно придет, никуда от этого не деться.

Не надо экономить. Пусть шипы будут немного стираться, но вы будете в большей безопасности. Ждать наступления ноября или декабря необязательно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие шины лучше: с шипами или без

Лучше всего покупать шины не отдельно, а сразу с дисками. Особенно если у вас красивая машина. Не надо портить диски, не надо постоянно менять шины. Особенно если вы планируете ездить на одной и той же машине несколько лет. Лучше купите два комплекта дисков: например, летние могут быть легкосплавными и красивыми, а зимой можно ограничиться более дешевыми штампованными. Чтобы дорогие диски не страдали от реагентов.

Если вы живете в крупном городе, где дороги постоянно чистят или поливают реагентами, например в Москве, то можно смело покупать так называемую липучку, или правильнее говорить фрикционные шины. Только берите хорошие модели известных брендов. Такие шины отлично ведут себя на асфальте, они более тихие по сравнению с шипованными шинами. Но одновременно с этим современные модели — подчеркиваю, современные — показывают очень хорошие результаты и на укатанном снегу, снежной каше и даже на льду. Я вот сам уже много лет использую фрикционные шины.

Ну а если у вас в городе не чистят дороги или делают это плохо, если вы живете за городом — тогда надо покупать шипованные шины. Иначе можно застрять. Все-таки на льду шипованные шины — это пока лучшее, что придумали.

Проверяйте давление

— Важно не только поставить зимние шины. Но и следить за тем, чтобы давление в них было правильным. Причем поверить давление нужно почти сразу же после того, как вам поменяли шины. Например, через пару часов. Дело в том, что в шиномонтаже обычно тепло — например, там может быть плюс 20 градусов. А на улице уже может быть около ноля. И эта разница температур будет заметна — на улице давление в шине опустится примерно на 0,2 бара, или атмосферы. На глаз такое снижение вы никогда не заметите. Однако 0,2 бара уже будет оказывать негативное влияние на управляемость и, главное, на ресурс шины.

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