В ЦОДД порекомендовали автомобилистам начать «переобуваться» ЦОДД порекомендовал автомобилистам сменить шины на зимние

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центр организации дорожного движения города Москвы призвал столичных автолюбителей приступить к смене летних шин на зимние. В Дептрансе напомнили, что летняя резина по своему составу тверже зимней, и с наступлением холодов она твердеет, что может привести к ДТП на дорогах. В ведомстве подчеркнули, что резину необходимо менять при среднесуточной температуре в пять-семь градусов.

Наш дорожный патруль ЦОДД уже начал замену резины на автомобилях по сезону. Экипажи совместно с Ситуационным центром слаженно работают 24/7 и готовы всегда прийти на помощь водителям. Но если вы позаботитесь заранее о подготовке своего автомобиля к зиме, то это позволит избежать ДТП, — говорится в сообщении.

Ранее автоэксперт Сергей Шабунин рассказал, какие системы в автомобиле важно проверить в преддверии холодов и первых заморозков. В частности, следует не забыть заменить воду в стеклоомывателе на незамерзающую жидкость. Среди других обязательных процедур он назвал также проверку плотности антифриза и тормозной жидкости.

В свою очередь директор по сервису автомобильного маркетплейса Александр Носко ранее рассказал, что шины с шипами рассчитаны больше на регионы с мягкой зимой, в то время как фрикционные подойдут для морозов в минус 20 и ниже.