Автоэксперт дал советы по покупке резины для морозной зимы Автоэксперт Носко: при морозах ниже минус 20 лучше ставить фрикционные шины

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В широком ассортименте зимних шин, представленных на российском рынке, можно выделить два основных типа резины — шипованные и фрикционные, рассказал в беседе с Lenta.ru директор по сервису автомобильного маркетплейса Александр Носко. Он отметил, что каждый тип обладает своими преимуществами, и если шины с шипами рассчитаны больше на регионы с мягкой зимой, то фрикционные подойдут для морозов в минус 20 и ниже.

Шипованные шины подойдут автомобилистам из регионов, где морозы составляют от 0 до минус 10 градусов, а фрикционные — для тех субъектов РФ, где температура воздуха опускается ниже 20 градусов, — подчеркнул эксперт.

Он также рассказал, что шипованная резина позволяет автомобилю сохранять устойчивость на снегу или гололеде благодаря своему покрытию, а также отличающемуся от фрикционных покрышек температурному диапазону эффективности действия.

Специалист посоветовал устанавливать на автомобили шины только тех видов и размеров, которые рекомендованы производителем, и не экспериментировать с этими параметрами. Также Носко отметил, что некоторые автолюбители пытаются сэкономить, приобретая только две покрышки для ведущих колес.

Делать этого ни в коем случае нельзя, как и устанавливать шины разной толщины или разных производителей, особенно когда меняется резина с 70-процентным износом. Только все четыре одинаковые зимние покрышки обеспечат автомобилю стабильность <...> на скользкой дороге, — подчеркнул автоэксперт.

Ранее результаты соцопроса показали, что только 3% россиян могут позволить себе купить новый автомобиль в ближайшее время и намереваются это сделать. По данным исследования, еще 4% респондентов хотят приобрести подержанную машину, а 1% опрошенных рассчитывает получить авто в подарок от родственников.