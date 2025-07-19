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19 июля 2025 в 08:15

Многолетник «Праздничные свечи»! Кисти до 120 см, неприхотлив и морозостоек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многолетник «Праздничные свечи»! Кисти до 120 см, неприхотлив и морозостоек! Люпин — великолепный акцент для вашего сада! Он станет украшением любого участка. Растение формирует мощные кусты высотой 90–120 см с прочными стеблями, увенчанными пышными кистевидными соцветиями длиной 30–40 см. Смесь сортов порадует разнообразием оттенков — от нежных пастельных до насыщенных фиолетовых, розовых и желтых тонов.

Преимущества сорта:

  • Декоративность — эффектные вертикальные соцветия-свечи идеальны для миксбордеров и одиночных посадок.
  • Длительное цветение — с июня в течение 20–30 дней, возможно повторное цветение в августе после обрезки.
  • Польза для почвы — обогащает грунт азотом, улучшая его структуру.
  • Универсальность — подходит для срезки, сохраняя свежесть в букетах.

Агротехника. Посев: в самые ранние сроки весной или под зиму (конец октября). Местоположение: солнечные участки. Полив: только под корень, избегая переувлажнения. Подкормки: умеренные, без избытка азота.

Люпин «Праздничные свечи» — идеальный выбор для сада, сочетающий красоту и пользу!

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который приживется даже летом! Яркий и цветет до заморозков.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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