«Мне горько»: как коллеги Намина отреагировали на убийство его сына и тещи

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Стас Намин

В Московской области были обнаружены тела тещи и сына рок-музыканта Станислава Намина. 85-летнюю Полину Ткаченко и 30-летнего Артема Микояна могли убить ножом на семейной даче, расположенной в деревне Крюково Истринского района. Какие подробности известны, как коллеги артиста отреагировали на произошедшее?

Что известно об убийстве тещи и сына Стаса Намина

По данным Telegram-канала SHOT, младшего сына и тещу рок-музыканта Стаса Намина мог зарезать его старший (приемный) сын Роман Микоян. В момент убийства он не осознавал, что делает.

Также, по данным канала, Микоян-старший ранее уже убивал человека. В 2007 году он сел за руль в нетрезвом состоянии и сбил учительницу математики на пешеходном переходе в Москве на Профсоюзной улице.

SHOT пишет, что смертельное ДТП произошло в новогодние праздники в 2007 году. Педагог погибла на месте. Тогда сына Намина осудили на два года условно.

По информации Telegram-каналов, первой жертвой стала бабушка. Зарезав ее, предположительный преступник позвонил брату Артему. Когда тот приехал, он нанес ему несколько ножевых ударов, от которых молодой человек скончался. После случившегося Микоян-старший самостоятельно вызвал полицию.

Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Стас Намин с сыном Артемом и дочерью Марией Фото: Соцсети Стас Намин с сыном Артемом и дочерью Марией Фото: t.me/mosoblproc По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука Фото: t.me/mosoblproc По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука Фото: t.me/mosoblproc По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука Фото: t.me/mosoblproc По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука Фото: t.me/mosoblproc По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука Фото: t.me/mosoblproc По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука Фото: t.me/mosoblproc По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука Фото: t.me/mosoblproc По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука Фото: Соцсети Артем Микоян и Стас Намин Фото: Соцсети Артем Микоян и Стас Намин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Стас Намин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Стас Намин Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Роман Микоян

Что о случившемся сказал Стас Намин

Стас Намин назвал своего приемного сына, который, по предварительной информации, мог убить брата и бабушку, «отморозком и мерзким человеком». Артист заявил, что усыновил его из-за брака с его матерью Галиной, с которой развелся в 2015 году.

«Я сам только что узнал об этом, это страшная трагедия! Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким. Он не был мне родственником никогда», — цитирует музыканта Telegram-канал «Неопра, блин!».

Стас Намин заявил SHOT, что многие годы не общался со своим «маргинальным» приемным сыном Романом.

«Роман — сын от первого брака бывшей жены Галины, с которой мы разведены уже более 15 лет. Роман несколько раз привлекался по подозрению в убийстве, был склонен к азартным играм и наркотикам. Я много лет не общался в том числе с его мамой, потому, что категорически не одобрял его образ жизни. Артем в силу присущей ему доброты жалел маргинального сводного брата и не прерывал с ним связь», — добавил он.

Как коллеги Стаса Намина отреагировали на случившееся

Бывшая жена Стаса Намина Анна Исаева рассказала, что музыкант давно не общался со старшим сыном Романом Микояном, задержанным сегодня по подозрению в двойном убийстве.

«Он реально был такой мальчик странный, нестабильный психически», — сказала она.

Исаева также отметила, что Роман имеет к своему отчиму очень опосредованное отношение — он сын первой жены Намина от предыдущего брака. Сам Намин с пасынком в последние годы не общался.

Музыкант Игорь Саруханов выразил соболезнования родным и близким Намина из-за смерти сына и тещи. Он рассказал, что сейчас не может дозвониться до артиста.

«Я очень скорблю, и мне очень горько, что все так получилось. Я не могу дозвониться до Стаса, понимаю, что ему сейчас тяжело и наверняка не хочется ни с кем разговаривать. Приношу свои искренние соболезнования родственникам и Стасу лично», — пояснил Саруханов NEWS.ru.

Актер Сергей Мазаев не захотел комментировать ситуацию, отметив, что они с Наминым являются друзьями.

«Не хочу это комментировать, простите. Мы со Стасом друзья. Это очень неприятные события. Все это для меня абсолютно дико», — сообщил он NEWS.ru.

Фото: Александр Хитров/БелТА/ТАСС Музыкант Игорь Саруханов

Как ситуацию прокомментировал психиатр

Психиатр Василий Шуров в беседе с NEWS.ru заявил, что вероятный убийца сына и тещи Стаса Намина мог быть наркоманом с полностью уничтоженной личностью.

«Наркотики полностью уничтожают личность. Единственной целью становится употреблять. Он ворует, отнимает пенсии, нападает на бабушек. Судя по возрасту подозреваемого, он не вчера начал употреблять. Деградация мозга шла, развивался психоорганический синдром — люди не могут контролировать свой аффект, становятся чрезвычайно агрессивными, злобными», — пояснил эксперт.

Он не исключил, что погибшие не ожидали, что на них набросятся с ножом, так как могли знать задержанного.

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