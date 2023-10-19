Жена задержанного сына Намина рассказала о его отношении к семье Жена задержанного сына Намина назвала идеальным его отношение к семье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Станислав Намин

Отношения к семье у рок-музыканта Станислава Намина было идеальным, рассказала MK.RU жена подозреваемого в убийстве тещи и сына артиста Романа Микояна. По ее словам, накануне вечером она разговаривала с супругом по телефону и не заметила ничего странного в его поведении.

Никаких странностей в разговоре не было. У них [в семье] были идеальные отношения, — рассказала она.

Жена подозреваемого подчеркнула, что Микоян регулярно ездил навещать бабушку в деревню Крюково, расположенную в Московской области. Он помогал 85-летней женщине по хозяйству. Брат Микояна Артем тоже часто приезжал к бабушке в гости. Сама супруга Микояна появлялась там редко, так как ей нужно было заботиться о дочери-школьнице.

В то же время бывшая жена самого музыканта Анна Исаева заявила, что Роман Микоян всегда был психически нездоров. При этом она подчеркнула, что мужчина имеет очень опосредованное отношение к своему отчиму, так как он является сыном первой жены Намина. Сам музыкант с пасынком в последние годы не общался и никаких имущественных претензий Роман иметь не мог.

Тела 85-летней Полины Ткаченко и 30-летнего Артема Микояна были обнаружены на семейной даче в Истринском районе Подмосковья. Следователи обратили внимание на большое количество колото-резанных ран на их телах. Подозреваемым в убийстве стал Роман Микоян, он был задержан по горячим следам.