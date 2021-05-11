Мишустин рассказал, сколько россиян остались без работы

https://static.news.ru/photo/6bdb0cae-b308-11eb-8f96-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, сколько в стране безработных россиян. По его словам, уровень безработицы в РФ снижается, пишет ТАСС.

У нас уровень безработицы снижается с 6,4% на пике, это, по-моему, было в августе, до уже 5,4% — 4,2 млн человек, — сказал премьер.

Мишустин напомнил, что по поручению президента РФ в пандемию малый бизнес получал гранты в объёме МРОТ на количество работающих на предприятии людей. По его словам, эти гранты в первые два месяца пандемии позволили не допустить резкой безработицы и удержать людей на местах.

Это инструмент для того, чтобы не плодить безработицу, и он позволил нам сохранить до 5 млн рабочих мест, это очень важно, — заключил премьер.

Ранее сообщалось, что число безработных в РФ по методологии Международной организации труда (МОТ) падает с опережением прогнозов. В отчёте говорится, что с февраля по март 2021-го количество занятых выросло на 164 тысячи человек. Из целевого показателя в 1,619 млн человек, необходимого для достижения численности занятых на уровне 2019 года, уже нашли работу более 644 тыс. человек, и остаётся восстановить занятость ещё 975 тыс.

До этого глава Минфина Антон Силуанов заявил, что уровень безработицы в России постепенно снижается и в настоящий момент составляет 5%. Он подчеркнул, что несмотря на связанные с пандемией коронавируса ограничения, уровень занятости населения возвращается к нормальным показателям.