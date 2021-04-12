Мишустин рассказал, кем хотел стать в детстве

https://static.news.ru/photo/3d3684cc-9b7b-11eb-b1a6-96000091f725_660.jpg Михаил Мишустин Фото: MFA Russia via globallookpress.com/Global Look Press

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, что в детстве жил в закрытом городке, а так как отец его друга был лётчиком и руководителем комплекса тренажёров, друзья мечтали стать либо лётчиками, либо космонавтами.

В свободное время мы приходили и учились, мечтали о том, чтобы, может быть, стать лётчиками. И точно абсолютно я помню, что мы все мечтали, мальчишки, заниматься так или иначе космической отраслью, — цитирует РИА Новости Мишустина.

Эту историю премьер рассказал на встрече со студентами Московского авиационного института. В вуз он приехал в День космонавтики, осмотрел там учебную орбитальную пилотируемую станцию «Алмаз» и возложил цветы к мемориальным доскам в честь выдающихся конструкторов. Общаясь со студентами, Мишустин также отметил, что инженерное образование, полученное в МГТУ «СТАНКИН», помогло ему в дальнейшей работе.

Это достаточно серьёзная школа, и она была очень серьёзной базовой подготовкой для того, чтобы, в первую очередь, осваивать новые направления науки, — добавил Мишустин.

Как писал NEWS.ru, родители президента страны Владимира Путина были против того, чтобы будущий глава государства слишком активно занимался спортом. Об этом сам президент рассказал специально для документального фильма «Тренер». По словам Путина, его родители считали, что активное занятие спортом пойдёт во вред их сыну, так как будет отвлекать его от учёбы в школе. Тем более, отмечает глава государства, само дзюдо им казалось чем-то «на грани фола, почти дракой». Это разногласие в семье Путина разрешил тренер Анатолий Рохлин. Он лично пришёл домой к будущему президенту, в коммунальную квартиру на пятом этаже одного из домов в Санкт-Петербурге.

Также президент отметил, что Рохлин отбирал ребят для занятий дзюдо «по характеру». Тренер, как говорит Путин, брал тех, кто выполнял определённое упражнение из последних сил, не останавливаясь на поставленной нижней планке.