https://static.news.ru/photo/688ee746-726d-11ea-bba5-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин и Сергей Собянин Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил мэру Москвы Сергею Собянину провести совещание с главами регионов по теме введения ограничительных мер из-за коронавируса по примеру столицы.

Прошу вас обсудить на селекторе с главами субъектов Федерации введение подобных мер в субъектах Российской Федерации, а также доложить по результатам этого совещания о мерах, которые могут дать положительный эффект на местах, — заявил Мишустин, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки на территории России было выявлено 302 новых случая заражения коронавирусом. Об этом заявили в оперативном штабе.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что более 25% россиян заразились на территории России из-за контактов с заболевшими.

Всего на территории России находятся в тяжёлом состоянии 32 пациента с коронавирусной инфекцией.

В настоящий момент в мире COVID-19 заразились более 723 тысячи человек, выздоровели более 151 тысячи человек, скончались свыше 33 тысяч. В России было зарегистрировано 1836 случаев заражения, умерло девять человек, 66 пациентов выписаны из больниц. В Москве заболели 1014 человек, выздоровели 28 человек, скончались шесть.